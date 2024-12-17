В сети показали новый кроссовер Duster с другим дизайном

Renault уже рассекретила долгожданный бюджетный кроссовер Duster 3 поколения – в том числе под брендом Dacia. Недорогой автомобиль показали в сети с совершенно другим дизайном.

Видео дня

Детали подготовили на канале TALK WHEELS. По-видимому, это попытка пофантазировать на тему более дорогого и стильного кроссовера с хорошим оснащением на базе Dacia Duster. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью..

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что бюджетный кроссовер, который наконец-то отправился в продажу, выглядит совсем по-другому.

С новым Duster 2024 года компании Renault и Dacia показали свой более современный стиль для недорогих кроссоверов. В нем преобладают прямые линии и плоские поверхности.

В этом же корпоративном стиле выполнен и новый Dacia Bigster. Это увеличенный вариант Duster 3 поколения с более просторным и практичным интерьером. Оба автомобиля впервые получили гибридные силовые установки, но сохранили привлекательные цены в диапазоне 20-25 тыс. долларов в базовых исполнениях.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый практичный кроссовер Kia.