Новый практичный кроссовер Kia окажется дешевле Duster. Фото

Бюджетный кроссовер Kia Syros 2025 модельного года окажется вдвое дешевле Duster и намного практичнее. Об автомобиле уже многое известно, его премьера состоится совсем скоро.

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Дизайн Kia Syros еще не рассекретили полностью. Однако бюджетный кроссовер фрагментами показали на официальном сайте компании. Интерес к автомобилю довольно большой.

Известно, что в сегменте кроссоверов новый Kia Syros продемонстрирует свежие стилистические решения. Уже заметно, что машина получит форм-фактор в стиле минивэна и геометричные грани, которые присущи новым моделям Kia.

Такой "коробчатый" силуэт выбрали для обеспечения комфорта и максимальной практичности в компактном кузове длиной чуть более 4 м. Вдобавок новый кроссовер Kia Syros порадует богатым оснащением с вентиляцией кресел и качественной аудиосистемой.

Покупателям на старте продаж предложат модификацию с 1,2-литровым бензиновым двигателем и дизельным мотором. В дальнейшем ожидается электрический вариант. Ориентировочная цена Kia Syros 2025 года – около 10 000 долларов. Премьера запланирована на 19 декабря.

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