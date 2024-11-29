В сети показали недорогую модель Nissan, которой исполнилось 60 лет

Скоро Nissan вернет в производство спортивную модель для соперничества с Toyota и Honda. Это знаменитая Silvia, которая появилась 60 лет назад как недорогой яркий автомобиль. В сети вспомнили про эту машину.

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Про Nissan Silvia рассказывает Motor1. Японскому спорткару исполнилось ровно 60 лет. Дебют модели состоялся на осеннем Автошоу в Токио 1964 года. Автомобиль всем очень понравился.

Пускай в дизайне компактного 4-метрового купе с непримечательным 90-сильным двигателем не было ничего особенного, для японского автопрома тех лет разработка получилась смелой, эффектной и очень удачной. Продолжительная история модели это подтвердила.

Но актуального преемника в линейке не существует с 2002 года, когда производство Nissan Silvia остановилось. А теперь стало известно, что покупатели опять получат купе с таким названием.

Точных деталей о машине нет, но в компании уже подтвердили возвращение Nissan Silvia в модельную линейку. Известно, что машина получится в определенной степени электрифицированной. То есть, как минимум, стоит ожидать гибрид.

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