В сети показали недорогой кроссовер Toyota для соперничества с яркой моделью VW

В сети показали увеличенный вариант кроссовера Toyota C-HR 2 поколения. Сообщается, что такой автомобиль мог бы соперничать с самой яркой вариацией VW Tiguan – Cupra Formentor.

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Машину показывает Motor1. Это рендеры, которые отражают альтернативный путь развития модели C-HR. Во втором поколении кроссовер Toyota сохранил компактные размеры, хотя мог бы стать крупнее для конкуренции с более престижными автомобилями.

Пока неизвестно, готовит ли японская компания машину для этого сегмента. А непосредственно кроссовер Cupra Formentor недавно претерпел модернизацию.

В целом кузов остался без изменений. Кроссовер Cupra Formentor 2024 года сохранил купеобразный силуэт и обтекаемые линии, которые добавляют визуальной динамичности.

Основные изменения сосредоточили в передней части. Здесь появились новые фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней, новая решетка и воздухозаборники в измененном бампере.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про эффектную модель Dacia, которую показали в сети с ярким дизайном.