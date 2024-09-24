Стильная модель Dacia удивила своей формой и дизайном: как выглядит машина

Dacia известна своими простыми, довольно надежными и, главное, дешевыми автомобилями. Нужна ли этому производителю стильная машина с удивительной формой и ярким дизайном? Одну из таких показали в сети.

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Автор проекта Piotr Sawastynowicz показал спорткар Dacia с эффектным стилем. Низкий и широкий кузов посажен на крупные колеса, а новый корпоративный дизайн румынского бренда адаптировали к спортивной внешности.

Получилось интересно, хотя Dacia все же ориентируется на совершенно другие сегменты. И готовит множество новых машин.

Семейный кроссовер Dacia Bigster уже готов к премьере. Недорогой автомобиль окажется крупнее Duster 3 поколения и сумеет разместить в салоне семь человек.

Также в компании готовят автомобиль дешевле Dacia Duster с современным оснащением и стильным дизайном. На данный момент автомобиль известен под названием Dacia Baby Duster. Это имя проекта, внутрикорпоративное обозначение. Серийный автомобиль появится к 2027 году.

Еще замену готовят бюджетному кроссоверу Sandero Stepway. Его выполнят в новом, более геометричном стиле компании.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый внедорожник Honda.