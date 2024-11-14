В сети показали модель недорогого бренда Dacia, которую не получат покупатели

Производитель недорогих автомобилей Dacia известен практичными бюджетными моделями. В сети показали стильную машину, но покупатели ее не получат, даже несмотря на стильный дизайн.

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Судя по изображениям, Dacia Sandman – смелый внедорожник. В линейке производителя такая модель могла бы сменить минивэн Dokker, который уже не производят. Автомобиль показали на канале TALK WHEELS.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что скоро в роли практичной модели сегмента SUV в продажу отправится крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Модель Dacia Bigster будет стоить около 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

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