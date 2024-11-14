Эту недорогую модель ждали все: Honda раскрыла секреты нового внедорожника
Японский внедорожник Honda Passport 2026 модельного года, который ждали все после интригующих тизеров, рассекретили официально. Производитель раскрыл секреты недорогой модели.
OBOZ.UA напоминает, что новая Honda Passport 4 поколения построена на модифицированной платформе популярного кроссовера Honda CR-V и технически близка к Honda Pilot, однако подвеску машине переработали и укрепили.
Дизайн готовой машины полностью рассекретили. Мы видим множество элементов геометрических форм: фары, оформление фальшрадиаторной решетки, силуэт. Как у самых известных внедорожников Ford и Land Rover. Но здесь нет и намека на копирование, чем грешат, например, китайские производители.
Модель Honda Passport 3 поколения была очень похожа на другие кроссоверы японского бренда. В свою очередь, новинку в компании позиционируют как машину для активного образа жизни. Новый автомобиль получил уникальный стиль и более серьезную подготовку к бездорожью.
Honda оценила растущий спрос на "вездеходы" с брутальным дизайном, поэтому новая машина получила более грубую и "крепкую" внешность. Под капотом – мощный 3,5-литровый бензиновый V6 с отдачей 285 сил. Агрегат сочетается с 10-ступенчатой автоматической КПП и работает в составе полноприводной трансмиссии Honda i-VTM4 с векторизацией крутящего момента. Цена Honda Passport 2026 – около 40 000 долларов за базовый вариант, недорого в рамках сегмента. В продаже с 2025 года.
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