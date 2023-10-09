В сети показали машину Усика дороже 5 миллионов: что за автомобиль. Фото

В сети появились фото автомобиля украинского боксера Александра Усика. Представительский седан BMW M760Li xDrive, который сегодня стоит дороже 5 миллионов гривен, показали в эксклюзивном исполнении.

Изображения появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram. На них – особый автомобиль чемпиона супертяжелого веса Александра Усика. Сегодня BMW G12 7 series уже не продается (на смену пришла BMW G70). Однако, согласно архивным данным, цена такой BMW M760Li xDrive начиналась в 2022 году с 160 000 долларов или 5,8 млн. грн по актуальному курсу.

Более того, конкретный автомобиль создан в рамках программы персонализации BMW Individual. Это значит, что здесь особые колесные диски и специальный цвет кузова – в стандартном каталоге найти такой зеленый оттенок не удалось.

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Также покупатель выбрал затемненный наружный декор вместо хромированного. Очевидно, что и в салоне BMW 7 серии выполнена индивидуальная отделка, однако рассмотреть это сквозь тонированные стекла невозможно. В любом случае, машина должна была обойтись даже дороже "стандартных" для нее $160 000.

Технически BMW M760Li xDrive – вершина линейки BMW G11. Индекс G12, который отметили выше, говорит об удлиненной колесной базе. Большой седан оснащен полноприводной трансмиссией.

Дважды турбированный V12 объемом 6,6 л выдает мощность 610 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с. Максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver's Package составляет 305 км/ч.

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