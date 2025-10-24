В сети показали бюджетный кроссовер Chevrolet компактнее Дастера. Фото

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Spark EUV привлек много внимания. Современный автомобиль компактнее Рено Дастер получил полностью электрическую силовую установку. В сети машину показали на новых фото.

Показывает автомобиль Carscoops и напоминает о выходе модели на рынок. Цена Chevrolet Spark EUV – от 28 600 долларов за базовый вариант. Это много, учитывая компактные размеры и цену китайского кроссовера Baojun Yep Plus (от $13 000), который использован в основе.

Фактически, дизайн полностью достался от донора – за исключением логотипов. Ранее бюджетник Chevrolet Spark продавали как маленький городской хэтчбек, который был даже компактнее Aveo. Теперь модель превратилась в небольшой электрический кроссовер.

Длина кузова равна 3996 мм (колесная база – 2560 мм), ширина составляет 1760 мм, а высота – 1726 мм. Машина соответствует параметрам Baojun Yep Plus.

Электрокар Chevrolet Spark EUV предлагается с электромотором на 102 л.с. и батареей емкостью 42 кВтч с запасом хода 360 км.

