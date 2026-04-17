В сети обсуждают дорогую деталь для доступной модели Hyundai. Фото

Мощный седан Hyundai Elantra N 2026 года является доступной моделью для своего сегмента. Однако в каталоге деталей появилась довольно дорогая позиция, которую обсуждают в сети.

Недорогой соперник Skoda Octavia RS усиливает свои позиции на рынке. С этой целью производитель создал каталог дополнительного оснащения. В Carscoops обратили внимание на новый задний спойлер Hyundai Elantra N (модель называется Hyundai Avante на некоторых рынках).

Карбоновая деталь выглядит довольно эффектно. Такой элемент уместно смотрелся бы на любом суперкаре – не только на компактном седане из Кореи. Антикрыло оценили в $3500 долларов.

Спортивный вариант модели Elantra предлагают с 2-литровым бензиновым двигателем, который развивает 276 л.с. Внешне новинка отличается более агрессивным оформлением и особыми 19-дюймовыми колесными дисками.

Седан получил усиленные тормоза. В салоне Hyundai Elantra N появилась специальная отделка и спортивные кресла. Цена Hyundai Elantra N 2026 модельного года – от 35 000 долларов.

