Многие ждали: новый бюджетник Honda показали официально

Новую модель Honda Super-N 2026 года многие ждали. Это компактный, но удобный для города бюджетный электромобиль с привлекательным дизайном. Машину показали в сети после официальной премьеры.

Производитель расширил линейку дешевого электрокара Honda N-One e топовой модификацией. Про новый автомобиль рассказывает Electrifying. Машину рассекретили для европейского рынка.

Это особый автомобиль, который демонстрирует множество изменений в сравнении со стандартной машиной. Во внешности отличия очевидны. Здесь другие бамперы, расширенные колесные арки и новые диски. В салоне изменилась отделка.

Мощность силовой установки Honda Super-N увеличили до 95 л.с. Это удивительный показатель для японского кей-кара – как правило, отдача редко превышает 70 сил из-за установленных регламентов.

Запас хода 3,59-метрового электромобиля Honda Super-N составляет 320 км в городском цикле или чуть более 200 км в комбинированном режиме. Цена Honda Super-N 2026 года – около 22 000 евро.

