В сети назвали самые дешевые модели премиальных брендов Audi, BMW и Mercedes

Модели Audi, BMW и Mercedes являются довольно дорогими автомобилями. Но машину премиального бренда можно купить намного дешевле, если задаться целью найти подходящий вариант. В сети назвали такие модели.

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О них сообщает Motor1. Там напомнили о самых дешевых новых автомобилях BMW, Mercedes и Audi. Знаменитая немецкая троица традиционно является символом европейского автопрома, и это отражается на ценах. Но эти машины намного дешевле своих соседей по модельной линейке.

Audi A1

Компактный 4-метровый хэтчбек построен на платформе VW Polo и Skoda Fabia. Хотя преподносится премиальнее и дороже – позиционирование бренда обязывает. Но это все равно самая дешевая Audi с ценой от 30 000 долларов.

BMW 1 Series

Этот хэтчбек С-класса недавно претерпел модернизацию. Новая BMW 1 series 2025 модельного года получила более аккуратный стиль, похожий на новую 3 series. Вдобавок машине полностью переработали интерьер и сделали оснащение более технологичным. Цена BMW 1 series – от 39 000 долларов.

Mercedes A-Class

Автомобили Mercedes – классика в любом сегменте. Поэтому для покупателей машин гольф-класса A-Class может оказаться отличным выбором. С ценой от 39 000 долларов Mercedes A-Class дороже более массовых соперников, но это самый дешевый Мерседес.

Как сообщал OBOZ.UA, модели Renault нового поколения станут дешевле.