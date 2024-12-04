В сети назвали почти идеальный автомобиль за $10 000. Фото

Новые модели Fiat становятся крупнее, безопаснее, технологичнее и дороже. Вдобавок производитель взял курс на электрификацию. Тем временем в сети назвали автомобиль за $10 000, который считают почти идеальным.

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В Motor1 обратили внимание на Fiat Mobi. В этом компактном бюджетном автомобиле видят своеобразного преемника знаменитого автомобиля Fiat Panda. Хотя известная модель не покидала линейку итальянского производителя.

Бюджетник Fiat Panda подорожал до 15 000 евро. После модернизации автомобиль оснастили гибридной силовой установкой. Вдобавок появился новый Fiat Grande Panda с электрической силовой установкой дороже 20 000 евро.

При этом цена Fiat Mobi составляет примерно 10 000 долларов. Двигатель объемом 1 л выдает всего 74 л.с. и работает с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

В Motor1 эту модель назвали почти идеальной – она компактная, удобная, экономичная и по-настоящему доступная.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже сообщал про самый дешевый электрический кроссовер Ford.