В сети назвали главный недостаток нового Nissan Leaf 3 поколения

Долгожданный недорогой электромобиль Nissan Leaf 3 поколения рассекретили почти полностью и уже показали на первых фото. Новинка отражает комплекс улучшений по сравнению с предшественником. Но в сети назвали главный недостаток.

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Carscoops сообщает о том, что новый Nissan Leaf 2026 модельного года получит несколько модификаций. Но в каждой будет только один электромотор. Это проблема для тех, кто ожидал высокую мощность и полный привод.

Но запас хода Nissan Leaf 3 поколения превысит 480 км в топовом исполнении. Это намного больше, чем у предшественника. Но ожидается несколько батарейных блоков на выбор.

Машина получила совершенно другой кузов и оказалась не похожа на предшественника. Новый Leaf превратился в кроссовер с дизайном в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года, от которого унаследовал многие элементы.

Ориентировочная цена Nissan Leaf 3 поколения – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение. Полноценная премьера со всеми подробностями ожидается позже.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новый практичный и недорогой электрокар в США.