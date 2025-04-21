Электрокары Джеффа Безоса будут намного дешевле Tesla. Фото

Илон Маск и его работа в компании Tesla постоянно сопровождаются обещаниями создать дешевые электрокары. До сих пор ждем. А пока за дело взялся новый производитель Slate Auto от Джеффа Безоса из Amazon. Появились живые фото.

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Интригующую новинку показывает на фото The Autopian. Это уже потенциальный хит. Зарубежные СМИ преподносят новый бюджетник именно как электромобиль Джеффа Безоса. Хотя, на самом деле, американский миллиардер является крупным инвестором.

Компания Slate Auto готовит к дебюту свой дешевый электрический пикап. По этому случаю ранее развернулась тизерная кампания. А теперь машину показали на улице. Оказалось, что это двухдверный SUV с полностью закрытым кузовом. То есть к дебюту готовят целую модельную линейку.

В скором времени автомобили рассекретят полностью. Фактически, дизайн не является тайной. Простой геометричный силуэт, прямые линии и круглые фары – все те модные штуки, которые мы так любим сегодня. Известно, что в кабине будет два кресла, а позади – длинный грузовой отсек.

Анонсированная цена Slate Auto (название моделей держат в секрете) – около 25 000 долларов. Детали спецификации пока неизвестны. В продаже ожидается в 2026 году.

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