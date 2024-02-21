newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

В сети назвали 15 альтернатив самому дешевому кроссоверу Tesla. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Tesla Model Y

Недавно компания Tesla ответила на ожидания фанатов и потенциальных покупателей – многие интересовались обновленным электрокаром Model Y в 2024 году. Оказалось, что самый дешевый кроссовер компании пока не будет проходить модернизацию. Значит, нужно обратить внимание на альтернативы.

Кроссовер Tesla Model Y сильно примелькался. А если в 2024 году модернизацию ждать не стоит, лучше выбрать любого из более современных соперников. В TopSpeed назвали подходящие модели.

15 электромобилей вместо Tesla Model Y:

  1. Kia EV6;
  2. Hyundai Ioniq 5;
  3. Ford Mustang Mach-E;
  4. Genesis GV60;
  5. Volkswagen ID.4;
  6. Honda Prologue;
  7. Audi Q4 E-tron;
  8. Volvo XC40 Recharge;
  9. Polestar 2;
  10. Hyundai Kona Electric;
  11. Chevrolet Blazer EV;
  12. Nissan Ariya;
  13. Toyota bZ4X;
  14. Chevrolet Equinox EV;
  15. Fisker Ocean.
Kia EV6

Электрокар Kia EV6 назвали самым логичным выбором из-за его современности и набора качеств. А Hyundai Ioniq 5 является интересным аналогом с совершенно другим дизайном.

Другие интересные варианты – Volkswagen ID.4, Honda Prologue, Volvo XC40 Recharge, Chevrolet Blazer EV, Fisker Ocean.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших недорогих моделях, которые можно купить вместо б/у Lexus.