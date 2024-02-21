В сети назвали 15 альтернатив самому дешевому кроссоверу Tesla. Фото

Недавно компания Tesla ответила на ожидания фанатов и потенциальных покупателей – многие интересовались обновленным электрокаром Model Y в 2024 году. Оказалось, что самый дешевый кроссовер компании пока не будет проходить модернизацию. Значит, нужно обратить внимание на альтернативы.

Кроссовер Tesla Model Y сильно примелькался. А если в 2024 году модернизацию ждать не стоит, лучше выбрать любого из более современных соперников. В TopSpeed назвали подходящие модели.

15 электромобилей вместо Tesla Model Y:

Kia EV6; Hyundai Ioniq 5; Ford Mustang Mach-E; Genesis GV60; Volkswagen ID.4; Honda Prologue; Audi Q4 E-tron; Volvo XC40 Recharge; Polestar 2; Hyundai Kona Electric; Chevrolet Blazer EV; Nissan Ariya; Toyota bZ4X; Chevrolet Equinox EV; Fisker Ocean.

Электрокар Kia EV6 назвали самым логичным выбором из-за его современности и набора качеств. А Hyundai Ioniq 5 является интересным аналогом с совершенно другим дизайном.

Другие интересные варианты – Volkswagen ID.4, Honda Prologue, Volvo XC40 Recharge, Chevrolet Blazer EV, Fisker Ocean.

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