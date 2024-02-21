В сети назвали 15 альтернатив самому дешевому кроссоверу Tesla. Фото
Недавно компания Tesla ответила на ожидания фанатов и потенциальных покупателей – многие интересовались обновленным электрокаром Model Y в 2024 году. Оказалось, что самый дешевый кроссовер компании пока не будет проходить модернизацию. Значит, нужно обратить внимание на альтернативы.
Кроссовер Tesla Model Y сильно примелькался. А если в 2024 году модернизацию ждать не стоит, лучше выбрать любого из более современных соперников. В TopSpeed назвали подходящие модели.
15 электромобилей вместо Tesla Model Y:
- Kia EV6;
- Hyundai Ioniq 5;
- Ford Mustang Mach-E;
- Genesis GV60;
- Volkswagen ID.4;
- Honda Prologue;
- Audi Q4 E-tron;
- Volvo XC40 Recharge;
- Polestar 2;
- Hyundai Kona Electric;
- Chevrolet Blazer EV;
- Nissan Ariya;
- Toyota bZ4X;
- Chevrolet Equinox EV;
- Fisker Ocean.
Электрокар Kia EV6 назвали самым логичным выбором из-за его современности и набора качеств. А Hyundai Ioniq 5 является интересным аналогом с совершенно другим дизайном.
Другие интересные варианты – Volkswagen ID.4, Honda Prologue, Volvo XC40 Recharge, Chevrolet Blazer EV, Fisker Ocean.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших недорогих моделях, которые можно купить вместо б/у Lexus.