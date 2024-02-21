Не покупайте ни в коем случае: специалисты ругают этот дешевый автомобиль. Фото

Специалисты назвали худший недорогой автомобиль компактного класса, который можно найти с пробегом. На вторичке покупать эту модель ни в коем случае не советуют, даже с учетом дешевизны. Многие соперники этой машины оказались намного лучше.

Неудачный б/у автомобиль C-класса назвали специалисты What Car. Авторам испытаний не понравился Lexus CT. Хотя у машины есть свои преимущества.

Технически – это Toyota Prius в более стильном наряде. Интересно, что как раз Prius известна своей надежностью и множеством положительных качеств, которые привлекают покупателей на вторичном рынке.

В свою очередь у Lexus CT хорошее оснащение, интересный дизайн, стильный интерьер и атмосфера премиального бренда. Но среди недостатков машины, которую можно купить с пробегом до 12 000 долларов, выделяют плохие ходовые качества и ощущение незавершенной конструкции.

Вместо Lexus CT в той же ценовой категории рекомендуют купить Skoda Octavia, SEAT Leon, Audi A3, Skoda Scala, Volkswagen Golf, Ford Focus, BMW 1 series, Honda Civic, Hyundai i30, Opel Astra с пробегом.

OBOZ.UA ранее рассказывал о новой недорогой модели Toyota с мощным двигателем.