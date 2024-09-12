В любимой украинцами модели Volkswagen обнаружили серьезную проблему

Недорогая модель Volkswagen ID.4 очень нравится покупателям и является любимой моделью украинцев в своем сегменте. Однако в электрической машине нашли серьезную проблему.

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Производитель выяснил, что вода может попасть в электронные замки дверей и привести к их неисправности. Детали стали известны Motor1. Из-за этой проблемы двери могут открыться в любой момент.

Согласно данным, у некоторых машин могут быть проблемы с водой, попадающей в ручки и достигающей платы внутри. Несмотря на то, что ручки дверей VW ID.4 выглядят традиционно, они на самом деле электрические. Конструкция оказалась уязвимой к воздействию влаги.

Производителю неизвестно о каких-либо авариях или травмах, вызванных этой проблемой. Но с этими неполадками связано 135 гарантийных претензий.

Интересно, что отзывная кампания затрагивает все экземпляры VW ID.4, которые произведены в США. Это примерно 120 000 автомобилей.

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