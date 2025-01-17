В лидерах – недорогие машины: какие автомобили назвали лучшими в 2025 году
Эксперты назвали лучшие автомобили 2025 года в мире в рамках определения финалистов конкурса World Car of the Year. В список попали преимущественно недорогие модели. Жюри на этот раз сделало совсем небольшой акцент на электрификации.
В списке, который состоит из десяти финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте конкурса "Всемирный автомобиль года 2025".
Лучшие автомобили 2025 года – финалисты World Car of the Year:
- Audi A5/Audi S5;
- BMW X3;
- Ford Mustang;
- Hyundai Inster;
- Kia EV3;
- Mini Cooper Electric;
- Suzuki Swift;
- Toyota Camry;
- Toyota Land Cruiser 250;
- Volkswagen Tiguan/Volkswagen Tayron.
Заметно, что жюри уже меньше отдает приоритет электрифицированным моделям, которые ранее демонстрировали тенденцию к доминированию в таких списках. Со временем подобные машины стали доступнее, но интерес покупателей к ним снизился.
Среди этих десяти претендентов выберут победителя World Car of the Year 2025 в апреле.
OBOZ.UA уже показывал впервые новый Nissan Leaf.