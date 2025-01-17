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В лидерах – недорогие машины: какие автомобили назвали лучшими в 2025 году

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Suzuki Swift

Эксперты назвали лучшие автомобили 2025 года в мире в рамках определения финалистов конкурса World Car of the Year. В список попали преимущественно недорогие модели. Жюри на этот раз сделало совсем небольшой акцент на электрификации.

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В списке, который состоит из десяти финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте конкурса "Всемирный автомобиль года 2025".

Лучшие автомобили 2025 года – финалисты World Car of the Year:

  • Audi A5/Audi S5;
  • BMW X3;
  • Ford Mustang;
  • Hyundai Inster;
  • Kia EV3;
  • Mini Cooper Electric;
  • Suzuki Swift;
  • Toyota Camry;
  • Toyota Land Cruiser 250;
  • Volkswagen Tiguan/Volkswagen Tayron.
Volkswagen Tiguan

Заметно, что жюри уже меньше отдает приоритет электрифицированным моделям, которые ранее демонстрировали тенденцию к доминированию в таких списках. Со временем подобные машины стали доступнее, но интерес покупателей к ним снизился.

Среди этих десяти претендентов выберут победителя World Car of the Year 2025 в апреле.

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