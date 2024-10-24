В Китае создали дешевый кроссовер без дизайна. Фото

Новый кроссовер Geely Galaxy Starship 7 из Китая создали с целью предложить неприхотливым домашним покупателям очередной дешевый автомобиль. Модель с пафосным названием получилась без индивидуального дизайна.

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Это обратная ситуация той, когда китайские автопроизводители копировали чужой стиль. Такая практика сохраняется, однако иногда в КНР делают автомобили фактически без дизайна – они получаются безликими. Новый Geely Galaxy Starship 7 показывает CarNewsChina.

Автомобиль немного крупнее Toyota RAV4 и фактически соперничает с ней в общем сегменте. Хотя китайский автомобиль, конечно, уступает почти во всем, о чем прекрасно знают поклонники японского автопрома.

Длина автомобиля составляет 4740 мм при колесной базе в 2755 мм, ширина – 1905 мм, а высота равна 1685 мм.

Ранее был представлен Geely Galaxy E5 с электрической силовой установкой. А Geely Galaxy Starship 7 – это гибрид. Он основан на 110-сильном бензиновом двигателе объемом 1,5 л. Цена Geely Galaxy Starship 7 – около 20 000 долларов.

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