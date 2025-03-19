В каком порядке водители проедут перекресток? Тест на знание ПДД

Чтобы проехать перекресток безопасно, водители должны соблюдать требования ПДД, регулирующие порядок движения транспортных средств на пересечении дорог. Но хорошо ли вы помните все необходимые положения?

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Проверить себя вам предлагает YouTube-канал "За! Правилами", опубликовавший соответствующую задачу. В ней вам нужно определить, в каком порядке разминутся на перекрестке три автомобиля – белый, желтый и красный.

На изображении, описывающем условия задачи, мы видим белый автомобиль, водитель которого планирует повернуть на перекрестке вправо, желтую машину, которая двигается прямо, и красную машину, которая готовится выполнить разворот. Внимательно проанализируйте условия задачи и скажите, в каком порядке эти машины пройдут перекресток:

белый автомобиль; красный, желтый; белый автомобиль, желтый, красный; желтый, автомобиль, белый, красный; желтый автомобиль; красный, белый; красный автомобиль; белый, желтый; красный автомобиль, желтый, белый.

Присмотритесь ко всем нюансам изображения и давайте разберем задачу подробно. Прежде всего обратите внимание, что перекресток оборудован светофором, а значит, он является регулируемым. В заданных условиях для белого авто горит красный сигнал, а значит, для желтой и красной машин включен зеленый свет. Также мы видим, что светофор перед белым автомобилем имеет дополнительную секцию со стрелочкой направо, и эта секция включена. То есть водитель, который сигнализирует о повороте вправо, может продолжить движение. Как и все остальные участники ситуации – проезд здесь не запрещен никому.

В этом случае может возникнуть желание разобрать ситуацию в соответствии со знаками приоритета. Но это заблуждение. Причем достаточно серьезное. При работающем светофоре обращать внимание на знаки приоритета не нужно.

Чтобы определить порядок разъезда в этой ситуации, следует вспомнить пункт 16.9 действующих ПДД. Согласно ему, во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и дать дорогу движущимся в других направлениях транспортным средствам и пешеходам. А это значит, что водитель белого автомобиля точно проедет перекресток последним.

Далее нужно обратить внимание на то, что один из автомобилей едет через перекресток прямо, а другой разворачивается. В таких ситуациях уступать дорогу должен тот водитель, который запланировал выполнить разворот или поворот налево.

Таким образом, первым в заданной ситуации через перекресток проедет водитель желтого авто. За ним выполнит свой маневр красная машина. А последним двинется водитель на белой легковушке. Правильный ответ – четвертый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было выбрать правильную траекторию разворота машины.

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