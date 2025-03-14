Какой траекторией можно развернуться? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения необходимо для каждого водителя, ведь правильное выполнение маневров обеспечивает безопасность на дороге. Одним из таких маневров является разворот, который водитель должен совершать в соответствии с определенными правилами и условиями.

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Важно понимать, в каких местах разворот разрешается, а в каких – запрещается. Одним из наиболее распространенных вопросов является выбор правильной траектории для разворота, часто возникающей на перекрестках.

Не так давно в тестах на знание правил дорожного движения возник вопрос о траектории разворота на перекрестке.

Водителю предлагаются следующие варианты:

только траектория А только траектория Б обе траектории разрешены обе траектории запрещены

Однако, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, где именно эти маневры разрешаются.

На первый взгляд, кажется, что оба варианта запрещены из-за близости пешеходного перехода и остановки маршрутных транспортных средств.

Рассмотрим первый вариант, где разворот происходит на перекрестке.

Согласно правилам дорожного движения, маневр разрешается только при определенных условиях. К примеру, разворот разрешается на перекрестке, даже если он проходит в непосредственной близости к пешеходному переходу. Однако запрещено совершать разворот на самом пешеходном переходе или ближе 10 метров от него с обеих сторон, кроме случая, когда разворот выполняется непосредственно на перекрестке.

Второй вариант предполагает разворот за перекрестком, вблизи остановки общественного транспорта. Важной деталью является то, что разворот на месте остановки автобусов запрещен. Согласно пункту 10.7 ПДД, маневр не разрешается в зоне остановки маршрутных транспортных средств. Поэтому такая траектория разворота недопустима.

Однако на практике, в таком случае, разворот на перекрестке разрешен. Дорожный знак 4.5 "Движение прямо или слева" разрешает движение в этих направлениях, но не запрещает разворот. Поэтому, даже если разворот происходит в непосредственной близости к пешеходному переходу или остановке, он разрешен, если это происходит на перекрестке.

Ответ на тест по ПДД

Согласно правилам, правильный вариант ответа на этот вопрос – "обе траектории разрешены". Это подтверждает важность правильной трактовки дорожных знаков и правил, что позволяет водителям избегать нарушений и обеспечивать безопасность на дороге. Поэтому, если вы правильно выбрали третий вариант – поздравляем.

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