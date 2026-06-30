В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Тест по ПДД

Для безопасного управления автомобилем каждый водитель должен в совершенстве владеть навыками определения приоритетов на дороге. Простой, на первый взгляд, тест помогает освежить в памяти основные принципы взаимодействия на сложных участках дороги.

Видео дня

На примере смоделированной графической ситуации водителям предлагается разобраться, кто имеет преимущество, когда главная дорога меняет свое направление. Правильный анализ таких обстоятельств позволяет избежать серьёзных аварийных ситуаций в реальной жизни.

Задание по ПДД

На канале "По правилам" предложили интересный тест. Перед нами нерегулируемый перекресток, к которому одновременно приблизились три участника дорожного движения. Водитель красного легкового автомобиля планирует выполнить поворот направо, синий автомобиль намерен повернуть налево, а серый микроавтобус продолжает движение в прямом направлении. Главная задача заключается в определении четкой последовательности, в которой транспортные средства должны покинуть этот участок дороги.

Варианты ответов

Для решения этой задачи водителям предлагаются следующие варианты траекторий разъезда:

Сначала начнут движение красная машина и серый микроавтобус, а последним проедет синий автомобиль. Первым тронется синий легковой автомобиль, после чего одновременно проедут красная машина и микроавтобус. Первоочередное право проезда имеет красный автомобиль, за ним трогается синий, а последним – микроавтобус. Сначала проедет микроавтобус, за ним – синяя машина, а замыкает движение красная.

Разбор дорожной ситуации

Анализируя изображение, становится понятно, что перед нами перекресток неравнозначных дорог, поскольку на нем присутствуют дорожные знаки приоритета. Благодаря знаку 2.3 "Главная дорога" и табличке 7.8 "Направление главной дороги" мы видим, что в привилегированном положении находится только водитель красного автомобиля. Соответственно, он беспрепятственно начинает движение первым.

Следующий шаг – определить очередность между двумя другими участниками. Самой распространённой ошибкой среди новичков является мнение, будто преимущество всегда имеет тот, кто движется прямо (в данном случае микроавтобус). Однако и синий автомобиль, и микроавтобус подъехали со второстепенных направлений, то есть находятся в равных условиях. В таких обстоятельствах вступает в силу классическое правило "препятствие справа". Поскольку синий легковой автомобиль находится с правой стороны от микроавтобуса, он имеет преимущество в движении, а водитель микроавтобуса обязан его пропустить.

Ответ на тест по ПДД

Учитывая последовательный анализ действующих правил дорожного движения, единственным правильным алгоритмом действий является вариант под номером 3: сначала перекресток проезжает красный автомобиль, вторым право на маневр получает синий легковой автомобиль, и только после этого завершает своё движение серый микроавтобус.

OBOZ.UA предлагает еще один тест по ПДД для опытных водителей. Это задание поможет выяснить, в каком направлении водителю красного автомобиля разрешено проехать на перекрестке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.