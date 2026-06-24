Куда можно проехать? Тест для опытных водителей

Оказавшись на перекрестке, водитель не может выбрать первое попавшееся направление для продолжения движения – придется учитывать все соответствующие требования ПДД: сигналы светофоров, знаки, дорожную разметку и других участников движения. Насколько хорошо вы справитесь с этой задачей, можно проверить с помощью теста.

Видео дня

Задание опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами красный автомобиль, водитель которого оказался на перекрестке. Теоретически он может либо продолжить движение прямо, либо повернуть налево или направо. Но позволяют ли ему это правила? Внимательно посмотрите на изображение и скажите, в каких направлениях может продолжить движение водитель красного автомобиля? Выберите правильный вариант из предложенных:

в направлениях А и Б; в направлениях А и В; в направлениях Б и В; только в направлении В; только в направлении Б; все направления разрешены.

В первую очередь в этой ситуации нужно обратить внимание на дорожные знаки. Это знаки 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Они информируют водителя о том, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Соответственно, двигаясь в направлении Б, водитель красного автомобиля окажется на встречной полосе, что правилами категорически запрещено. А значит, направление Б водитель точно выбрать не сможет.

Теперь что касается направления А. На перекрестке нет знаков или разметки, которые бы запрещали поворот направо в этой ситуации. Но обратите внимание на то, что водитель красного автомобиля находится в левой полосе, откуда поворот направо запрещен. Это регулируется пунктом 10.4 действующих ПДД. Получается, что направление А также недоступно в этой ситуации.

Остается рассмотреть только направление В – поворот налево. Знаков или разметки, которые бы его запрещали, мы не видим, кроме того, водитель занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части. А значит, это единственный вариант, по которому может продолжить движение красная машина. Таким образом, получается, что правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, можно ли поставить автомобиль на стоянку.

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