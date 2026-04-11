В каком порядке разъедутся транспортные средства? Тест по ПДД

Тесты по ПДД – это простой и действенный способ проверить, насколько хорошо водитель ориентируется в реальных дорожных ситуациях. Такие задания учат понимать логику приоритетов, знаков и типичных ошибок на перекрестках.

Регулярное прохождение тестов помогает закрепить знания, быстрее принимать решения и увереннее чувствовать себя за рулем. Поэтому попробуйте определить очередность проезда перекрестков.

В каком порядке разъедутся транспортные средства?

Красный автомобиль, автобус, черный; красный автомобиль, черный автобус; автобус, черный автомобиль, красный; автобус, красный автомобиль, черный; черный автомобиль, автобус, красный; черный автомобиль, красный, автобус; черный автомобиль, красный, автобус.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Красный автомобиль поворачивает направо, черный – налево, а автобус проезжает прямо.

Перекресток является нерегулируемым, но здесь установлены знаки приоритета, которые будут определять правильный порядок разъезда. Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной находится только водитель черного автомобиля. Следовательно, он и проедет перекресток первым.

А дальше главное не допустить самую большую ошибку. А такой ошибкой будет считать, что красный автомобиль и автобус находятся на равнозначных дорогах, а значит, должны разъехаться по правилу препятствия справа. И согласно этому правилу преимуществом пользуется водитель красного автомобиля.

Автобус и красное авто не находятся на равнозначных дорогах. Красное авто вообще не на дороге. Оно выезжает с прилегающей к дороге территории, в нашем случае – с автозаправочной станции.

А согласно пункту 10.2 Правил, выезжая из дворов, парковок, автозаправочных станций или других прилегающих к дороге территорий, вы сначала должны дать дорогу другим участникам дорожного движения. То есть, выезжая с заправки, водитель красного автомобиля должен пропустить вообще всех.

Итак, порядок разъезда такой: черный автомобиль, автобус, красный автомобиль.

Правильный ответ – 5.

Ранее OBOZ.UA публиковал каверзную задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто проедет перекресток предпоследним.

