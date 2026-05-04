В каком порядке разъедутся автомобили на перекрестке? Тест на знание ПДД

Правильный порядок разъезда автомобилей на перекрестке – важная составляющая безопасности дорожного движения. Но хорошо ли вы помните все пункты ПДД, которые регулируют очередность проезда автомобилей?

Проверить себя вам поможет тест, который опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". В нем мы видим три авто, которые встретились на перекрестке за городом. Белая легковушка едет прямо, желтая машина поворачивает налево, а синее авто – направо. В каком порядке они должны разъехаться? Вот варианты ответа на эту задачу:

синий и белый автомобили, желтый; желтый автомобиль, синий и белый; синий автомобиль, желтый, белый; белый автомобиль, желтый, синий;

В первую очередь нужно обратить внимание на тип перекрестка, где оказались участники нашей ситуации. Он не оборудован светофорами, регулировщика тоже не видно, а значит это нерегулируемый перекресток. Дороги здесь тоже равнозначны, ведь все они являются асфальтированными, а знаков, которые определяли бы приоритет путей, на пересечении дорог мы не видим.

Единственный знак, который стоит перед нами, это знак 1.6 "Крутой подъем". Однако, согласно действующим ПДД, он не дает преимущества при проезде перекрестка, а значит наши водители будут разъезжаться по правилу препятствия справа, изложенным в пункте 16.12 ПДД.

Согласно ему, первым перекресток проедет авто, у которого нет препятствия с правой стороны – в нашей ситуации это синяя машина. Далее такая возможность откроется для желтой легковушки и последним двинется водитель белого авто. Так что правильным здесь является третий вариант ответа.

