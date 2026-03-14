В каком порядке проедут транспортные средства? Тест по ПДД

Движение рельсового транспорта (в первую очередь трамваев) в городе регулируется особыми положениями ПДД – во многих ситуациях именно он имеет преимущество. Но сможете ли вы правильно разобраться в ситуации, в которой окажетесь вместе с трамваем?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, как разъедутся на предложенном участке трамвай, выезжающий из депо по прямой, зеленое авто, водитель которого поворачивает налево, и синяя машина, которая готовится к правому повороту. Вот какие варианты ответа здесь предлагаются:

трамвай и синий автомобиль, зеленый; зеленый автомобиль, трамвай и синий; трамвай, зеленый автомобиль, синий автомобиль; синий автомобиль, зеленый, зеленый, трамвай.

На перекрестке, где встретились эти транспортные средства, мы не видим ни светофоров, ни знаков. А значит, перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. На первый взгляд, это очень простая ситуация, в которой трамвай имеет преимущество и проедет первым. А одновременно с ним и водитель синего авто, который имеет преимущество над зеленым, потому что они движутся со встречных направлений по равнозначной дороге и водитель синего поворачивает направо, а водитель зеленого налево.

Но из перечисленного соответствует истине только то, что водитель зеленого автомобиля должен уступить дорогу водителю синего – это прописано в пункте 16.13 действующих ПДД. А вот считать, что трамвай будет иметь в этих условиях преимущество, будет неправильным. Действительно, на равнозначных дорогах трамвай всегда имеет преимущество. Однако в нашей ситуации он еще не успел выехать на дорогу. В таком случае нужно вспомнить пункт 17.3, в котором говорится, что вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю. Но исключением является выезд трамвая из трамвайного депо.

Итак, в нашей ситуации водитель трамвая, стоя в депо, должен дождаться, пока разъедутся легковушки, а водитель зеленой машины – пропустить синюю. Правильным является четвертый вариант ответа на эту задачу.

