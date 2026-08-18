В каком порядке будут проезжать транспортные средства? Тест по ПДД
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Задачи по проезду перекрестков часто кажутся простыми, однако достаточно одного знака или необычного участника движения, чтобы легко ошибиться. В данной ситуации к нерегулируемому перекрестку одновременно подъехали белый автомобиль, красная машина и велосипедист.
Попробуйте определить правильную последовательность их движения. В каком порядке проедут транспортные средства?
- Белый автомобиль – красный автомобиль – велосипед.
- Белый автомобиль – велосипед – красный автомобиль.
- Велосипед – красный автомобиль – белый автомобиль.
- Велосипед – белый автомобиль – красный автомобиль.
- Красный автомобиль – белый автомобиль – велосипед.
- Красная машина – велосипед – белая машина.
Кто должен ехать первым
Светофора на перекрестке нет, поэтому он является нерегулируемым. При этом дороги неравнозначны – очередность движения определяют установленные знаки приоритета.
Белый и красный автомобили подъезжают к перекрестку по второстепенной дороге, поэтому обязаны уступить дорогу участникам движения, которые едут по главной.
Именно по главной дороге движется велосипедист. Важно помнить: велосипед также является транспортным средством, хотя и не относится к механическим. Поэтому сам факт того, что человек передвигается на велосипеде, не лишает его преимущества.
Итак, первым перекресток проезжает велосипедист.
Кто едет вторым
После велосипедиста остаются два автомобиля. Белый движется прямо, а красный собирается повернуть налево.
Они приближаются друг к другу из противоположных направлений. В такой ситуации водитель, поворачивающий налево, должен уступить дорогу встречному транспортному средству, движущемуся прямо.
Поэтому вторым едет белый автомобиль, а красный завершает проезд перекрестка последним.
Правильная последовательность:
велосипедист – белый автомобиль – красный автомобиль.
Итак, правильный ответ — вариант №4.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, в каком направлении может продолжить движение автомобиль на перекрестке.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.