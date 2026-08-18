В каком порядке будут проезжать транспортные средства? Тест по ПДД

Задачи по проезду перекрестков часто кажутся простыми, однако достаточно одного знака или необычного участника движения, чтобы легко ошибиться. В данной ситуации к нерегулируемому перекрестку одновременно подъехали белый автомобиль, красная машина и велосипедист.

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Попробуйте определить правильную последовательность их движения. В каком порядке проедут транспортные средства?

Белый автомобиль – красный автомобиль – велосипед. Белый автомобиль – велосипед – красный автомобиль. Велосипед – красный автомобиль – белый автомобиль. Велосипед – белый автомобиль – красный автомобиль. Красный автомобиль – белый автомобиль – велосипед. Красная машина – велосипед – белая машина.

Кто должен ехать первым

Светофора на перекрестке нет, поэтому он является нерегулируемым. При этом дороги неравнозначны – очередность движения определяют установленные знаки приоритета.

Белый и красный автомобили подъезжают к перекрестку по второстепенной дороге, поэтому обязаны уступить дорогу участникам движения, которые едут по главной.

Именно по главной дороге движется велосипедист. Важно помнить: велосипед также является транспортным средством, хотя и не относится к механическим. Поэтому сам факт того, что человек передвигается на велосипеде, не лишает его преимущества.

Итак, первым перекресток проезжает велосипедист.

Кто едет вторым

После велосипедиста остаются два автомобиля. Белый движется прямо, а красный собирается повернуть налево.

Они приближаются друг к другу из противоположных направлений. В такой ситуации водитель, поворачивающий налево, должен уступить дорогу встречному транспортному средству, движущемуся прямо.

Поэтому вторым едет белый автомобиль, а красный завершает проезд перекрестка последним.

Правильная последовательность:

велосипедист – белый автомобиль – красный автомобиль.

Итак, правильный ответ — вариант №4.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, в каком направлении может продолжить движение автомобиль на перекрестке.

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