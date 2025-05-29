В каком порядке авто проедут перекресток: тест по ПДД

Чтобы безопасно проехать перекресток, водители автомобилей должны четко знать и соблюдать требования ПДД. Именно они позволяют делать движение по дорогам предсказуемым и контролируемым.

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Но насколько хорошо вы знаете требования, касающиеся движения на пересечениях дорог? Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем предлагается дорожная ситуация с тремя автомобилями, в которой нужно определить правильный порядок проезда всех транспортных средств.

Итак, на картинке с заданием мы видим У-образный перекресток. И красное авто, водитель которого сигнализирует о повороте направо. Кроме того, перед нами желтое авто, которое намерено продолжить движение налево и синяя машина, водитель которой тоже хочет выполнить левый поворот. В каком порядке автомобили проедут этот перекресток:

красный и желтый автомобиль, синий; синий, красный вместе с желтым; красный автомобиль, синий, желтый; желтый автомобиль, синий, красный.

Первое, что нужно сделать в задаче такого рода, это определить тип перекрестка. Как мы видим, на нем нет каких-либо знаков и светофоров, а покрытие на всех дорогах одинаковое – асфальтовое. Это означает, что перед нами нерегулируемый перекресток асфальтированных дорог. Следовательно, разъезжаться водители должны будут по правилу препятствия справа.

С правой стороны нет препятствия здесь только у одного водителя – того, который сидит за рулем красной машины. А это значит, что именно он проедет первым.

И тут возникает вопрос, может ли одновременно с ним миновать это пересечение дорог и желтое авто, ведь их траектории не пересекаются? В теории это возможно, но только после того, как водитель синей легковушки дал бы понять, что пропускает желтую машину. Ведь по правилам именно водитель синего автомобиля должен проезжать вторым, потому что после проезда синего у него исчезает препятствие справа.

Впрочем, водителю желтой машины не рекомендуется пробовать проскочить перекресток, "прикрываясь", красным автомобилем. Тем более, что, опять же, по правилам вторым проезжает синее авто.

Следовательно, правильным здесь является третий вариант ответа. Первой данный перекресток проедет красная машина, следующей будет синяя, а желтая – последней.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил поворота направо.

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