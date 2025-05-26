Можно ли повернуть направо? Тест на знание ПДД

Каждый, кто начинает изучать ПДД, одним из первых нюансов запоминает, что поворачивать направо из левой полосы движения нельзя. Однако, как и из любого правила, из него существуют исключения.

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Можете ли вы определить, в каких ситуациях эти исключения действуют, а в каких – нет? Проверить себя поможет тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилам". В нем вам нужно определить, разрешается ли водителю желтого автомобиля выполнить изображенный поворот. Вот какие здесь есть варианты ответов:

разрешается; разрешается только при отсутствии других автомобилей; запрещается.

На картинке с заданием мы видим нерегулируемый перекресток, к которому подъехала желтая машина. Ее водитель подает световой сигнал о намерении повернуть направо.

Знак 5.7.1 впереди показывает, что водитель намерен выехать на дорогу, на которой организовано одностороннее движение. Также перед желтым авто можно увидеть знак "Дать дорогу", который требует от водителя уступить дорогу, но в данной ситуации он роли не играет.

А вот что действительно важно, так это то, что водитель желтого автомобиля подъехал к перекрестку, находясь в крайней левой полосе, из которой он и собирается выполнить поворот. Следовательно, здесь нужно вспомнить пункт 10.4 действующих ПДД, который гласит, что перед поворотом или разворотом водитель должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Но кроме случаев, когда осуществляется въезд на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.

На первый взгляд кажется, что в такой ситуации водитель желтого авто может повернуть направо, находясь в левой полосе движения. Ведь перед ним улица с односторонним движением. Однако знак 5.7.1 позволяет не только поворот направо на дорогу с односторонним движением. Он также не запрещает разворот. А значит на этом перекрестке возможно движение не в одном, а в двух направлениях.

Таким образом, исключение из пункта 10.4 ПДД здесь не действует. Правильным является третий вариант ответа – водителю желтого авто запрещается повернуть направо из левой полосы.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой надо было определить – может ли водитель проехать первым или должен уступить дорогу.

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