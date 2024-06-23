В каком направлении разрешено движение водителя: быстрый тест на знание ПДД

Порой прочитать все знаки и сигналы светофора, которые комбинируются, бывает довольно непросто. Нужно применять все свои знания ПДД, чтобы разобраться в текущей ситуации.

Видео дня

Задачу именно такого типа опубликовал TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?". Все, что нужно сделать, это определить, в каком направлении может двигаться изображенный на картинке красный автомобиль. Посмотрите начало видео, поставьте его на паузу и попробуйте ответить.

Итак, мы видим на изображении перекресток. На нем стоят два автомобиля: красный в левой полосе и зеленый в правой. Попытайтесь ответить, куда при заданных условиях может двигаться дальше красное авто – прямо (3), налево (2), развернуться на 180 градусов (1)? Или у водителя есть несколько вариантов дальнейшего движения?

Чтобы дать правильный ответ, необходимо детально проанализировать обстановку на дороге. Перед самым красным авто можно увидеть знак 3.24 "Разворот запрещен". Итак, первый вариант ответа здесь точно неверен.

Рядом с ним висит знак 5.16, задающий направления движения по полосам. Согласно ему из левой полосы можно продолжить движение прямо или повернуть налево. Но в момент, зафиксированный на изображении, горит красный свет светофора, запрещающий движение по всем направлениям. При этом мы видим и дополнительную секцию. На ней горит зеленая стрелка влево. Она позволяет соответствующий поворот.

Таким образом, правильным вариантом ответа будет 2. Водитель красного автомобиля в изображенной ситуации имеет право повернуть налево.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил поведения на крутом повороте.

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