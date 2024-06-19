Кто из водителей нарушит правила на крутом повороте? Задание по ПДД

Дорожное движение – сложный и многогранный процесс, требующий внимательности, осведомленности и соблюдения ПДД. Водители ежедневно сталкиваются с разнообразными ситуациями на дорогах, требующих мгновенной реакции.

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Одним из довольно сложных и потенциально опасных участков на дороге являются крутые повороты. Telegram-канал За! Правилами поделился задачей, которая поможет вспомнить правила, которые сделают движение безопасным для всех его участников.

Водитель какого автомобиля нарушает правила?

А. Водитель красного автомобиля;

Б. Водитель синего авто;

В. Оба нарушают;

Г. Оба не нарушают правила.

Неправильное выполнение маневра на повороте может привести к аварийным ситуациям, создавая угрозу не только водителю, но и для других участников движения.

На картинке мы видим ситуацию, где водитель красного авто хочет обогнать водителя белого, а водитель синего планирует развернуться.

Какая-либо разметка или дорожные знаки в задании отсутствуют, поэтому следует вспомнить правила дорожного движения 10.7 и 14.6.

10.7. Разворот запрещается на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

Согласно этому правилу, водитель синего авто не имеет права совершить разворот в этой ситуации.

14.6. Обгон запрещен в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости.

Тоесть водитель красного авто не должен обгонять белый автомобиль.

Правильный ответ

Согласно ПДД, и водитель красного, и водитель синего авто нарушат правила, если будут двигаться в направлениях стрелок. Правильный ответ В.

Основные правила проезда крутых поворотов:

Подъезжая к крутому повороту, водитель обязан снизить скорость;

Водитель не должен выезжать из своей полосы движения;

При повороте важно соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно определить, кто имеет преимущество в нетипичной ситуации на перекрестке, мотоцикл или легковое авто.

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