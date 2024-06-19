Кто из водителей нарушит правила на крутом повороте? Задание по ПДД
Дорожное движение – сложный и многогранный процесс, требующий внимательности, осведомленности и соблюдения ПДД. Водители ежедневно сталкиваются с разнообразными ситуациями на дорогах, требующих мгновенной реакции.
Одним из довольно сложных и потенциально опасных участков на дороге являются крутые повороты. Telegram-канал За! Правилами поделился задачей, которая поможет вспомнить правила, которые сделают движение безопасным для всех его участников.
Водитель какого автомобиля нарушает правила?
- А. Водитель красного автомобиля;
- Б. Водитель синего авто;
- В. Оба нарушают;
- Г. Оба не нарушают правила.
Неправильное выполнение маневра на повороте может привести к аварийным ситуациям, создавая угрозу не только водителю, но и для других участников движения.
На картинке мы видим ситуацию, где водитель красного авто хочет обогнать водителя белого, а водитель синего планирует развернуться.
Какая-либо разметка или дорожные знаки в задании отсутствуют, поэтому следует вспомнить правила дорожного движения 10.7 и 14.6.
10.7. Разворот запрещается на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками.
Согласно этому правилу, водитель синего авто не имеет права совершить разворот в этой ситуации.
14.6. Обгон запрещен в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости.
Тоесть водитель красного авто не должен обгонять белый автомобиль.
Правильный ответ
Согласно ПДД, и водитель красного, и водитель синего авто нарушат правила, если будут двигаться в направлениях стрелок. Правильный ответ В.
Основные правила проезда крутых поворотов:
- Подъезжая к крутому повороту, водитель обязан снизить скорость;
- Водитель не должен выезжать из своей полосы движения;
- При повороте важно соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно определить, кто имеет преимущество в нетипичной ситуации на перекрестке, мотоцикл или легковое авто.
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