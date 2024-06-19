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Кто из водителей нарушит правила на крутом повороте? Задание по ПДД

Анна Онищенко
Авто Oboz
2 минуты
213
Кто из водителей нарушит правила на крутом повороте? Задание по ПДД

Дорожное движение – сложный и многогранный процесс, требующий внимательности, осведомленности и соблюдения ПДД. Водители ежедневно сталкиваются с разнообразными ситуациями на дорогах, требующих мгновенной реакции.

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Одним из довольно сложных и потенциально опасных участков на дороге являются крутые повороты. Telegram-канал За! Правилами поделился задачей, которая поможет вспомнить правила, которые сделают движение безопасным для всех его участников.

Водитель какого автомобиля нарушает правила?

Кто из водителей нарушит правила на крутом повороте? Задание по ПДД
  • А. Водитель красного автомобиля;
  • Б. Водитель синего авто;
  • В. Оба нарушают;
  • Г. Оба не нарушают правила.

Неправильное выполнение маневра на повороте может привести к аварийным ситуациям, создавая угрозу не только водителю, но и для других участников движения.

На картинке мы видим ситуацию, где водитель красного авто хочет обогнать водителя белого, а водитель синего планирует развернуться.

Какая-либо разметка или дорожные знаки в задании отсутствуют, поэтому следует вспомнить правила дорожного движения 10.7 и 14.6.

10.7. Разворот запрещается на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

Согласно этому правилу, водитель синего авто не имеет права совершить разворот в этой ситуации.

14.6. Обгон запрещен в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости.

Тоесть водитель красного авто не должен обгонять белый автомобиль.

Правильный ответ

Согласно ПДД, и водитель красного, и водитель синего авто нарушат правила, если будут двигаться в направлениях стрелок. Правильный ответ В.

Основные правила проезда крутых поворотов:

  • Подъезжая к крутому повороту, водитель обязан снизить скорость;
  • Водитель не должен выезжать из своей полосы движения;
  • При повороте важно соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно определить, кто имеет преимущество в нетипичной ситуации на перекрестке, мотоцикл или легковое авто.

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