Против Tesla и VW: Kia создала доступный электрический кроссовер. Фото

Новый электрический кроссовер Kia EV5 2024 модельного года полностью рассекретили на фото и со всеми характеристиками. Доступный автомобиль на рынке выступит против Tesla и VW.

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Премьера модели еще не состоялась. Электромобиль Kia EV5 представят официально 25 августа на автосалоне в Чэнду, сообщает CarNewsChina. По размерам новинка немного крупнее чем кроссовер Sportage.

Длина составляет 4615 мм (колесная база – 2750 мм), ширина равна 1875 мм, а высота – 1715 мм. Масса в 1870 кг для электромобиля не является критической, особенно с учетом крупного батарейного блока емкостью 77 кВтч, который обеспечит 600 км запаса хода.

Это больше, чем заявляют для основных соперников – кроссоверов Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y. Дизайн у EV5 также эффектнее, чем у конкурентов. Линии резкие, сочетаются с поверхностями под разным углом и вытянутой светотехникой. Даже в белом цвете новый электрокар выглядит хорошо.

На рынок в ноябре новый электрокросс Kia отправится в заднеприводном исполнении с единственным мотором мощностью 218 л.с. Максимальная скорость – 185 км/ч. На данный момент неизвестно, появится ли у машины полноприводный двухмоторный вариант. Ориентировочная цена должна составить менее 30 000 долларов.

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