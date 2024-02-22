В чем разница между дополнительной секцией и нарисованной стрелкой: правила ПДД
Перекресток – это одно из самых сложных мест на дороге, где знание правил дорожного движения становится особенно важным. Там часто можно встретить светофоры с дополнительными секциями и нарисованными стрелками, которые могут запутать начинающих водителей.
Эти сигналы имеют свои особенности, которые важно знать, чтобы не нарушить ПДД. О них подробнее рассказали auto_pdr.ua.
В общем и дополнительная секция, и нарисованная стрелка позволяют совершить поворот при красном сигнале светофора, но между ними все же есть существенные отличия.
Дополнительная секция – это часть светофора, на котором изображена стрелка, расположенная рядом с зеленым сигналом.
Если стрелка светится зеленым цветом, то водитель обязан двигаться по ее направлению, если находится в полосе, с которой происходит поворот, после того, как пропустит пешеходов и машины, движущихся согласно основному зеленому сигналу. При этом он имеет преимущество перед транспортными средствами, двигающимися с других сторон.
Однако если дополнительная секция выключена, то движение в направлении, указанном стрелкой, запрещено, даже если основной светофор горит зеленым.
Нарисованная стрелка – это табличка с нарисованной зеленой стрелкой, расположенная рядом с красным сигналом светофора.
Она позволяет двигаться в указанном направлении из крайней полосы при любом сигнале светофора, однако водитель сначала должен пропустить пешеходов и все движущиеся транспортные средства из других направлений.
Ранее OBOZ.UA публиковал трудную задачу на проезд перекрестка.
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