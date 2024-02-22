В чем разница между дополнительной секцией и нарисованной стрелкой: правила ПДД

Перекресток – это одно из самых сложных мест на дороге, где знание правил дорожного движения становится особенно важным. Там часто можно встретить светофоры с дополнительными секциями и нарисованными стрелками, которые могут запутать начинающих водителей.

Эти сигналы имеют свои особенности, которые важно знать, чтобы не нарушить ПДД. О них подробнее рассказали auto_pdr.ua.

В общем и дополнительная секция, и нарисованная стрелка позволяют совершить поворот при красном сигнале светофора, но между ними все же есть существенные отличия.

Дополнительная секция – это часть светофора, на котором изображена стрелка, расположенная рядом с зеленым сигналом.

Если стрелка светится зеленым цветом, то водитель обязан двигаться по ее направлению, если находится в полосе, с которой происходит поворот, после того, как пропустит пешеходов и машины, движущихся согласно основному зеленому сигналу. При этом он имеет преимущество перед транспортными средствами, двигающимися с других сторон.

Однако если дополнительная секция выключена, то движение в направлении, указанном стрелкой, запрещено, даже если основной светофор горит зеленым.

Нарисованная стрелка – это табличка с нарисованной зеленой стрелкой, расположенная рядом с красным сигналом светофора.

Она позволяет двигаться в указанном направлении из крайней полосы при любом сигнале светофора, однако водитель сначала должен пропустить пешеходов и все движущиеся транспортные средства из других направлений.

Дополнительная секция Нарисованная стрелка Можно возвращать из любой полосы Можно возвращать только из крайней полосы Водитель обязан возвращать, если сзади есть другое транспортное средство Водитель не обязан возвращать, если сзади есть другое транспортное средство Можно поворачивать, только когда стрелка светится зеленым Можно возвращать при любом сигнале светофора Нужно дать дорогу пешеходам и основному зеленому сигналу Нужно дать дорогу всем

Ранее OBOZ.UA публиковал трудную задачу на проезд перекрестка.

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