В бюджетном кроссовере VW по цене Duster нашли проблему. Фото

Бюджетный кроссовер VW Taos производитель предлагает примерно за цену Renault Duster. Покупатели полюбили машину за доступность. Но в автомобиле нашли серьезную проблему, которую необходимо устранить.

Видео дня

Производитель объявил отзывную кампанию. Проверкам и потенциальному ремонту подвергнут более 38 000 экземпляров Volkswagen Taos. Подробности стали известны Motor1.

Дефект связан с возможной утечкой топлива при ДТП. Если удар придется на заднюю часть и приведет к деформации элементов топливной системы, при опрокидывании автомобиля топливо из-за повреждений бака может оказаться снаружи. Производитель не фиксировал обращений, связанных с дефектом, но заменит компоненты в рамках отзывной кампании.

Недорогой кроссовер Volkswagen Taos недавно претерпел модернизацию и стал современнее. Новый Taos получил измененные бамперы, переработанную наружную светотехнику, другие колесные диски и обновленную цветовую гамму.

В салоне Volkswagen Taos обновили мультимедийную систему, оснащение и отделку. Бензиновый турбомотор объемом 1,5 л выдает мощность 176 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод – передний или полный. Цена Volkswagen Taos – от 26 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про другой кроссовер VW, который готовят к премьере.