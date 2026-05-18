Недорогой кроссовер Volkswagen для большой семьи станет круче. Фото

Новый кроссовер Volkswagen Atlas 2027 модельного года дебютировал как преемник практичного недорогого SUV для большой семьи. Стало известно, что этот автомобиль скоро станет намного круче.

После официальной премьеры базовой модели VW Atlas 2027 стало заметно, что модификацию Cross Sport оставили без внимания. Carscoops сообщает, что такой вариант вернется в линейку кроссовера Atlas 2 поколения.

Cross Sport – это более эффектный и стильный вариант модели с динамичным силуэтом. Разумеется, машина не такая практичная, но некоторые покупатели смотрят на вместительность не в первую очередь. Появление нового Volkswagen Atlas Cross Sport говорит о том, что спрос на такой автомобиль есть.

Такая модификация в целом получит более современные бамперы и светотехнику от базового SUV, но традиционно продемонстрирует более "спортивный" стиль. Под капотом ожидается такой же 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 282 л.с. Актуальная цена Volkswagen Atlas в США – от 39 000 долларов. Это ориентир для кроссовера нового поколения.

