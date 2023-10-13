В ближайшее время на рынке ожидается множество дешевых авто: поможет Евросоюз

В Евросоюзе намерены смягчить новые экологические стандарты Евро-7 для автопроизводителей. Значит, в ближайшее время на рынке можно ожидать новые дешевые автомобили, преждевременный отказ от которых успел огорчить многих потенциальных покупателей.

Об этом стало известно Auto Motor und Sport. В ЕС удалось согласовать отсрочку новых эко-норм Евро-7, которые сделают производство машин с двигателями внутреннего сгорания намного дороже. За план перехода на новые требования проголосуют в начале 2024 года.

Ранее на фоне новостей об ужесточении экологических норм многие автопроизводители анонсировали отказ от самых дешевых моделей по причине нерентабельности их производства из-за слишком дорогой модернизации для соответствия экологическим стандартам.

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Некоторые компании и вовсе уже отказались от своих бюджетных автомобилей. Теперь же у бизнеса появилось время на адаптацию до 2030 года. Это значит, что многие успеют вывести на рынок одно или два поколения своих самых доступных машин, вкладывая минимальные инвестиции в модернизацию. А покупатели еще успеют сэкономить.

В дальнейшем же, с введением жестких требований, себестоимость производства автомобиля подорожает минимум на 2000 евро. Протокол накладывает ограничения не только на выбросы вредных веществ ДВС, но также на частицы покрышек и тормозных колодок.

OBOZ.UA ранее рассказывал о самой дешевой модели Volkswagen, от производства которой решили отказаться.