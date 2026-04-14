В 400 раз дороже Duster: новейший Rolls-Royce показали официально

За цену Rolls-Royce Project Nightingale 2026 можно купить более 400 бюджетных кроссоверов Dacia Duster. Разумеется, это совершенно разные автомобили. Однако масштаб дороговизны нового роскошного авто становится понятнее.

Видео дня

Про новый Rolls-Royce Project Nightingale стало известно Carscoops. Это электрический родстер, который построили на базе электромобиля Rolls-Royce Spectre. Однако новинка намного дороже и эксклюзивнее.

Модель Rolls-Royce Project Nightingale является первым представителем нового подразделения Coachbuild Collection. Электрический родстер подготовят ограниченным тиражом в 100 экземпляром.

Цена Rolls-Royce Project Nightingale – примерно 9,5 млн долларов. Вместо одной такой машины можно купить более 400 кроссоверов Duster! Но вряд ли потенциальные покупатели обратят на это внимание.

Дизайн Project Nightingale отличается от исходного Spectre, но в целом соответствует другим эксклюзивным проектам производителя. Ориентировочная мощной электрической силовой установки равна 600 л.с.

