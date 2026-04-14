Nissan рассекретил нового недорогого соперника Toyota RAV4. Фото

Недорогой кроссовер Nissan Rogue 2027 года рассекретили официально как опасного соперника модели Toyota RAV4 и сильного игрока в сегменте недорогих практичных автомобилей. О премьере этого SUV было известно заранее.

Про кроссовер, который на некоторых рынках известен как Nissan X-Trail, стало известно Motor1. Показали на фото Nissan Rogue E-Power – сперва на рынок отправят именно гибрид. Стандартные бензиновые модификации появятся позже.

В движение новый Nissan Rogue E-Power 2027 модельного года приводят электромоторы на передней и задней осях. Трехцилиндровый турбомотор работает как генератор и может направлять энергию напрямую к электромоторам.

Новый Nissan Rogue 2027 модельного года получил более дерзкий и современный дизайн с резкими линиями и деликатным декором. При этом и до смены поколения модель Nissan Rogue можно все еще назвать актуальным автомобилем.

Производитель спешит с глубокой модернизацией, даже несмотря на то, что кроссовер не теряет своей популярности. Однако основные соперники от Toyota, Subaru и Mazda уже получили более современных преемников.

