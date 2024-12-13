Эксперты выбрали лучший доступный автомобиль с неожиданной функцией

Сегмент недорогих автомобилей вовсе не погибает, кто бы что ни говорил. Доказательство – прямо здесь. Эксперты проверили несколько интересных доступных машин в рамках неожиданного состязания и выбрали лучшую.

Видео дня

Испытание провели в Hagerty. Очевидно, что быстрая езда – вовсе не то, что приходит в голову при выборе доступного автомобиля. Намного чаще покупатели обращают внимание на совсем другие функции.

Тем не менее, скорость в рамках группового испытания поставили во главу угла. Авторы решили выбрать самую быструю машину с ценой менее 35 000 долларов.

Претендентов много, и все модели очень интересные. Ford Mustang, Subaru WRX, Hyundai Elantra N, Volkswagen Golf GTI, Mini Cooper S, турбированная Mazda 3, Toyota GR86. Это известные спортивные автомобили, их объединяет мощность и доступность.

Корейская модель Hyundai Elantra N оказалась победителем, хотя и с небольшим отрывом. Интересно, что до 60 миль/ч (около 100 км/ч) автомобиль разогнался всего за 4,9 с! В группе тестируемых машин очень разные предложения: есть седаны, купе и хэтчбеки, машины с передним, задним и даже полным приводом. Выбор широкий даже с таким ограничением по цене.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новейшую недорогую модель Toyota.