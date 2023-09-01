Украинцы верны доступным автомобилям: какие модели самые популярные на рынке

В Украине подвели итоги продаж новых автомобилей в августе 2023 года. Предсказуемо на вершине украинского рынка – доступные модели, которым соотечественники сохраняют верность.

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В организации Укравтопром составили рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей среди частных покупателей. Всего в августе купили 5,8 тысяч машин. Этот результат на 9% превышает показатели июля 2023 года.

Самые популярные новые автомобили в Украине в августе 2023 года:

Toyota; Volkswagen; Renault; BMW; Skoda.

Как всегда, топ-5 марок автомобилей по продажам в Украине представляют преимущественно производители недорогих моделей, которые пользуются самым высоки спросом. И только один премиальный бренд попал в пятерку лучших – BMW с 433 проданными в августе машинами.

На пятом месте – чешская Skoda. Компания продала 394 автомобиля украинским покупателям в последний летний месяц 2023 года.

Тройка же лидеров выглядит очень знакомо. Первое место заняла Toyota с 1118 проданными экземплярами. За ней – Volkswagen и его 611 автомобилей. Отставание от лидера почти в два раза. Renault с 501 моделью заняла третью позицию.

OBOZREVATEL ранее сообщал о проблемах Volkswagen. Производитель вынужденно остановил производство своего самого востребованного кроссовера.