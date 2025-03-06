Украинцы начали отказываться даже от самых доступных машин

Спрос на б/у автомобили в Украине заметно упал с начала 2025 года и продолжает снижаться. Потенциальные покупатели таким образом решили сэкономить и отказались даже от самых доступных машин, которые всегда искали на вторичном рынке.

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Во всяком случае, об этом говорит статистика февраля 2025 года. Как сообщает Укравтопром, в феврале украинцы поставили на учет 17 тысяч легковых б/у машин. Это на 5% меньше в сравнении с февралем 2024 года.

Какие б/у автомобили самые популярные в Украине (февраль 2025):

Volkswagen Golf – 900 шт.; Renault Megane – 653 шт.; Skoda Octavia – 592 шт.; Volkswagen Tiguan – 490 шт.; Audi Q5 – 449 шт.

Наибольшую долю машин с пробегом заняли бензиновые – 46%. Наименьшую – гибриды (5%) и машины с ГБО (4%).

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали самые надежные б/у автомобили – по определенному параметру это по-настоящему идеальные машины, которые советуют покупать всем.