Идеальные б/у автомобили: эксперты назвали 12 надежных моделей

Рынок б/у автомобилей существует для тех, кого не устраивают высокие цены на новые машины. Однако важно выбрать самые надежные модели. Эксперты назвали лучшие 5-летние варианты – идеальный возраст для машины на вторичном рынке.

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Чтобы машина с пробегом не доставила неприятностей с частыми поломками, необходимо внимательно подходить к выбору и ориентироваться в разных моделях. Именно с этим и помогут профессионалы iSeeCars.

Эти 12 автомобилей с пробегом, которые отобрали эксперты, советуют покупать всем – они довольно надежны. Специалисты определили лучшие б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще около 10 лет.

Лучшие автомобили с пробегом возрастом 5 лет:

Honda Fit; Volkswagen Passat; Buick Encore; Kia Rio 5D; Honda Civic; Mazda 3; Mitsubishi Outlander Sport; Toyota Yaris; Toyota Corolla; Infiniti Q50; Honda CR-V; Mitsubishi Outlander.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.

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