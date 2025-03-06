Идеальные б/у автомобили: эксперты назвали 12 надежных моделей
Рынок б/у автомобилей существует для тех, кого не устраивают высокие цены на новые машины. Однако важно выбрать самые надежные модели. Эксперты назвали лучшие 5-летние варианты – идеальный возраст для машины на вторичном рынке.
Чтобы машина с пробегом не доставила неприятностей с частыми поломками, необходимо внимательно подходить к выбору и ориентироваться в разных моделях. Именно с этим и помогут профессионалы iSeeCars.
Эти 12 автомобилей с пробегом, которые отобрали эксперты, советуют покупать всем – они довольно надежны. Специалисты определили лучшие б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще около 10 лет.
Лучшие автомобили с пробегом возрастом 5 лет:
- Honda Fit;
- Volkswagen Passat;
- Buick Encore;
- Kia Rio 5D;
- Honda Civic;
- Mazda 3;
- Mitsubishi Outlander Sport;
- Toyota Yaris;
- Toyota Corolla;
- Infiniti Q50;
- Honda CR-V;
- Mitsubishi Outlander.
Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.
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