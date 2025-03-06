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Идеальные б/у автомобили: эксперты назвали 12 надежных моделей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
315
Kia Rio

Рынок б/у автомобилей существует для тех, кого не устраивают высокие цены на новые машины. Однако важно выбрать самые надежные модели. Эксперты назвали лучшие 5-летние варианты – идеальный возраст для машины на вторичном рынке.

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Чтобы машина с пробегом не доставила неприятностей с частыми поломками, необходимо внимательно подходить к выбору и ориентироваться в разных моделях. Именно с этим и помогут профессионалы iSeeCars.

Эти 12 автомобилей с пробегом, которые отобрали эксперты, советуют покупать всем – они довольно надежны. Специалисты определили лучшие б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще около 10 лет.

Volkswagen Passat

Лучшие автомобили с пробегом возрастом 5 лет:

  1. Honda Fit;
  2. Volkswagen Passat;
  3. Buick Encore;
  4. Kia Rio 5D;
  5. Honda Civic;
  6. Mazda 3;
  7. Mitsubishi Outlander Sport;
  8. Toyota Yaris;
  9. Toyota Corolla;
  10. Infiniti Q50;
  11. Honda CR-V;
  12. Mitsubishi Outlander.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.

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