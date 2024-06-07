Украинский бизнес получил автомобиль со 100-процентной экономией на топливе

Новый Citroen Berlingo 2024 года – недорогой электрокар для самых практичных покупателей и представителей бизнеса. Благодаря электрической силовой установке очевидна абсолютная экономия на топливе, хотя в Украине машину предлагают в нескольких вариантах.

Автомобиль отличается вместительным салоном и оснащением в сочетании с современным дизайном. Детали о машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Фургон Citroen Berlingo получил современный внешний вид в соответствии с актуальным корпоративным стилем французской компании.

Появились новые фары и другие бамперы, новые цвета кузова, изменился дизайн колес. Внимание привлекает обновленный логотип Citroen в ретро-стиле, который постепенно получают все модели бренда.

В оснащении Citroen Berlingo 2024 есть 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, предлагается цифровой щиток приборов. Грузоподъемность составляет минимум 921 кг.

В движение электрический Citroen e-Berlingo приводит мотор мощностью 136 л.с. (260 Нм крутящего момента). Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода 330 км. Цена электромобиля Citroen e-Berlingo 2024 модельного года в Украине – от 1 325 900 гривен. Дизельный Berlingo стоит минимум 902 100 грн.

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