Кроссовер Toyota Signia вдвое дешевле конкурентов показали на новых фото

Новый кроссовер Toyota Crown Signia 2024 модельного года представлен официально с подробностями и фото. Автомобиль присоединится к премиальному сегменту. Но с привлекательной ценой это все же один из недорогих его представителей, который оказался вдвое дешевле соперников.

Автомобиль войдет в линейку машин Crown и займет место ниже моделей Lexus. OBOZ.UA напоминает, что новая Toyota Signia стала серийным продолжением концепта Crown Estate. Как оказалось, дизайн серийной модели практически не изменился.

Сохранилась эффектная передняя светотехника в стиле акулы-молота, которую на себя уже примерили другие модели Crown, гибрид Prius и электромобили Toyota. Также дизайнеры сохранили длинную полоску задних фонарей.

При длине кузова около 4,9 м новый кроссовер Crown Signia 2024 немного компактнее большого SUV Toyota Highlander. При этом новинка предложит только два ряда кресел. Это позволило обеспечить пассажиров дополнительным пространством в комфортном интерьере.

Гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового бензинового мотора выдает 245 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,5 л/100 км. Цена Toyota Crown Signia 2024 – от 44 895 долларов. Соперники от BMW и Mercedes примерно вдвое дороже.

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