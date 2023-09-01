Украинец пытался сдать экзамен ПДД обманом – ему грозит крупный штраф

Украинец из Винницы пытался сдать теоретический экзамен ПДД обманным путем. Для этого соискатель, на первый взгляд, очень хорошо подготовился. Но его нарушение раскрыли – теперь украинцу грозит не только крупный штраф, но и более серьезное наказание.

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Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Instagram. Молодой человек прибыл на теоретический экзамен по правилам дорожного движения в сервисный центр МВД Винницы. Цель мухлевать была с самого начала, но его раскрыли не сразу.

Соискатель решил как следует подготовиться к экзамену. И взял с собой необходимое оборудование, которое, как ожидалось, облегчит экзамен. К телу парень прикрепил небольшую камеру, микрофон и внешнюю батарею.

Вдобавок в ухе был маленький наушник. Оборудование как из шпионского фильма про секретного агента было спрятано под одеждой, поэтому не бросалось в глаза. Однако в ходе экзамена администратор заметил подозрительную двигательную активность. Это помогло распознать махинации в процессе экзамена.

Теперь нарушитель готовит объяснения для правоохранителей. За такие действия, которые трактуются как "незаконные приобретение, распространение или использование специальных технических средств получения информации" предусмотрен штраф от двухсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 17 000 грн) или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что на украинских дорогах увеличилось количество комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.