Удешевленный внедорожник Toyota показали с новым дизайном в сети

Знаменитый внедорожник Toyota Fortuner по своим способностям сопоставим с Land Cruiser, но воспринимается как удешевленная модель. Автомобиль с новым дизайном показали в сети.

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Свой вариант дизайна Toyota Fortuner 2025 модельного года показывает TALK WHEELS. Авторы нарисовали автомобиль в попытках угадать внешность новой Toyota Fortuner, опираясь на инсайдерскую информацию.

Внедорожник Fortuner в последний раз претерпел модернизацию в 2015 году. Несмотря на то, что модель все еще пользуется популярностью, пришло время подогнать машину под современные стандарты безопасности, топливной эффективности и экологичности.

Компания уже почти закончила разработку модели следующей генерации на платформе пикапа Tacoma в рамках архитектуры TNGA. В техническом плане автомобиль будет родственником новых Land Cruiser 300 и 250.

Ожидаются двигатели мощностью 166 и 204 л.с. Появится и гибридная силовая установка. В линейке модель с увеличенным клиренсом будет позиционироваться как вариант для сурового бездорожья.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал про другой недорогой внедорожник Toyota, который готовят к премьере.