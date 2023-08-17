Удешевленный вариант Toyota Land Cruiser порадовал расходом топлива

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 250 – преемник знаменитого Prado и удешевленный вариант полноразмерного Land Cruiser. Оказалось, что у модели умеренный аппетит и небольшой расход топлива.

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На официальном сайте автопроизводителя объявили, что расход топлива Toyota LC 250 – 8,7 л/100 км в комбинированном режиме. Отличный показатель для большого и тяжелого рамного внедорожника, на уровне компактных кроссоверов.

В новом поколении японский внедорожник лишился имени Prado и теперь называется Toyota Land Cruiser 250. То есть на 50 меньше, чем флагманский внедорожник LC 300.

Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели 300.

Силовых установок предложат две. Дизельный турбомотор объемом 2,8 л и бензиновый 2,4 л (в составе гибрида мощностью 326 л.с.). Именно последний вариант оказался самым экономичным.

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