Honda показала крутой дешевый кроссовер. Фото

Дешевый кроссовер Honda WR-V RS показали в очень крутом виде. Фактически бюджетная модель прошла заводскую модернизацию – тюнинг, благодаря которому выглядит как никогда смело.

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О новинке сообщает Carscoops. Кузов Honda WR-V RS выкрасили в яркий вишневый металлик. Крышу выкрасили в контрастный черный цвет, установили затемненные легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов.

Установили обвес из темного неокрашенного пластика, а на кузове появились бело-серые декали с названием модели. Сзади на крыше заметен маленький спойлер. Он, скорее всего, выполняет декоративную функцию.

Да и в целом изменения в бюджетном кроссовере Honda произошли исключительно косметические. Салон никак не меняли, равно как не проводили модернизацию силовой установки.

Honda WR-V RS оснащается бензиновым четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 л мощностью 121 л.с. Сочетается мотор с бесступенчатым вариатором.

Цена стандартной модели – от 15 000 долларов. На данный момент неизвестно, планирует ли производитель добавить тюнингованный вариант в модельную линейку. Возможно, необычный автомобиль так и останется экспонатом выставки для привлечения внимания к бренду.

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