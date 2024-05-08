Дешевый Geely в стиле Гелендвагена показали в новом виде. Фото

Новый Geely Panda Knight Go-Kart Edition – дешевый электромобиль из Китая, который ранее поступил в продажу по привлекательной цене. Автомобиль выглядит почти как внедорожник из-за похожего на Гелендваген дизайна, а теперь машину показали в новом виде.

О новинке сообщает CarNewsChina. Электромобиль Geely Panda Knight получил брутальный дизайн с квадратным силуэтом, круглыми фарами и другими элементами простых геометрических форм.

Новая модификация Go-Kart Edition отличается более смелыми решениями. Появились другие бамперы, колесные диски и даже спойлер сзади. Разумеется, практического применения для аэродинамики у него нет.

Объем багажника равен 800 л, если сложить кресла второго ряда. Можно даже поразмышлять о путешествии, правда, мотор и батарея далеко уехать не позволят. Мощность мотора составляет всего 41 л.с. (110 Нм крутящего момента).

Небольшая батарея, по официальным данным, позволяет преодолеть 200 км пробега. Значит, в действительности этот показатель ближе к 100-150 км. На рынок новый Geely Panda Knight Go-Kart Edition выйдет с ценой от 6800 долларов.

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